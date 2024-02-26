أخبار الفن: نقل رضا البحراوي للمستشفى .. تفاصيل مسلسلات رمضان 2024

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن رضا البحراوي :
على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى
تصدر الفنان رضا البحراوي التريند، بعد تداول صورة له داخل المستشفى وهو على جهاز الأكسجين .
مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "حق عرب" يعرض على قناة on
روجت شبكة قنوات on لعرض مسلسل “حق عرب” ،من بطولة الفنان أحمد العوضي ،و الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.
مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو
طرحت الفنانة أصالة أغنية “الجوكر” وهى الأغنية الرسمية لمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.
ري ستارت .. تامر حسني يعلن تحضيره لفيلم جديد مع هنا الزاهد
أعلن الفنان تامر حسني عن تحضير فيلم جديد ستقوم بالبطولة النسائية فيه النجمة هنا الزاهد وسيحمل الفيلم اسم ري ستارت .