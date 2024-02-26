أخبار الفن: نقل رضا البحراوي للمستشفى .. تفاصيل مسلسلات رمضان 2024

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن رضا البحراوي :

تصدر الفنان رضا البحراوي التريند، بعد تداول صورة له داخل المستشفى وهو على جهاز الأكسجين .

روجت شبكة قنوات on لعرض مسلسل “حق عرب” ،من بطولة الفنان أحمد العوضي ،و الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

طرحت الفنانة أصالة أغنية “الجوكر” وهى الأغنية الرسمية لمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

أعلن الفنان تامر حسني عن تحضير فيلم جديد ستقوم بالبطولة النسائية فيه النجمة هنا الزاهد وسيحمل الفيلم اسم ري ستارت .