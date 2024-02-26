عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: الحكومة تناقش غدا قضية التضخم وغلاء الأسعار

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الدكتور ضياء رشوان ، أنه لابد وأن يصل تأثير الاستثمار بمدينة رأس الحكمة للمواطن، وهذا ما سيحدث تدريجيا مع تغير سعر العملة، منوها انه على مدار الاربع ايام المقبلة سيكون هناك اجتماعات وزراية .

واصل الدكتور ضياء رشوان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر "، أنه سيتم مناقشة قضية " التضخم وغلاء الاسعار غدا وسيكون هناك اقتراحات من اعضاء الحوار الوطني قابلة للتنفيذ .

وأكمل: لدينا افكار خلاقة تولدت داخل الحوار الوطني وبعضها تمت مناقشتها داخل اجتماع مجلس الوزراء اليوم .

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.

الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان رأس الحكمة فضائية إم بي سي مصر مجلس الوزراء اليوم مدينة رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار من التموين بخفض أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

باقٍ 13 يوما .. 24 عملا لاستقبال شهر رمضان يغفل عنها كثيرون

إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير خدمة Starshield للقوات الأمريكية في تايوان

في الهند.. سيدة تخطف مذيعا وتهدده للزواج منها.. وهذا ما حدث له

الشوارع والبيوت تتنزين لاستقبال شهر رمضان| صور

برنامج الأغذية العالمي: غزة تشهد مستويات جوع لم يعرفها العالم من قبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور من الليلة الأولى لحفلات مدحت صالح في دار الأوبرا

مفيش إصابات.. حريق محدود في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

بعد ظهورها بملابس غريبة .. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ