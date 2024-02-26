ضياء رشوان: الحكومة تناقش غدا قضية التضخم وغلاء الأسعار

أكد الدكتور ضياء رشوان ، أنه لابد وأن يصل تأثير الاستثمار بمدينة رأس الحكمة للمواطن، وهذا ما سيحدث تدريجيا مع تغير سعر العملة، منوها انه على مدار الاربع ايام المقبلة سيكون هناك اجتماعات وزراية .

واصل الدكتور ضياء رشوان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر "، أنه سيتم مناقشة قضية " التضخم وغلاء الاسعار غدا وسيكون هناك اقتراحات من اعضاء الحوار الوطني قابلة للتنفيذ .

وأكمل: لدينا افكار خلاقة تولدت داخل الحوار الوطني وبعضها تمت مناقشتها داخل اجتماع مجلس الوزراء اليوم .

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.