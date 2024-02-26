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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

42 طالبا بجامعة الزقازيق يتنافسون على لقب المثالي لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، أن  الجامعة شهدت انطلاق مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة، للعام الجامعي الحالي 2023/2024م، والتي تنظمها سنوياً إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن قرار تشكيل اللجنة العليا لاختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، برئاسة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلٍ من الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على قطاع الأنشطة الطلابية والدكتور هلال عفيفى أمين الجامعة وعميد كلية التجارة والدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة والدكتور وليد أحمد عبدالله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان والدكتور أحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ، وأدهم عزت الدمرداش مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة ومحمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومحمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعى.


واشار الدكتور خالد الدرندلي الي انه قامت اللجنة باختبار المتقدمين للمسابقة ، واللذين بلغ عددهم ٤٢ طالباً وطالبة من ٢١ كلية بالجامعة ،  وفق الشروط المعلنة، والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسى، وفى انخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، وكذلك يتم تقييم الوعي الثقافي لدى الطالب، وذلك وفق عدد من المعايير.

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كما ستعلن اللجنة العليا نتيجة المسابقة خلال أيام حيث سيتم اختيار المراكز الثلاثة الأولى فى الطالب المثالى والطالبة المثالية ، ليمثلوا الجامعة فى التصفيات النهائية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم بإجمالى ٢٤ جامعة مشاركة ، فى الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ القادم.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة كانت ختاماً لما سبقها من مسابقات على مستوى جميع كليات الجامعة الأمر الذي أهل الفائزين للتصفيات النهائية للحصول على لقب الطالب / الطالبة المثالية، حيث تم إختبار الطلاب في المجالات العلمية والثقافية وفي الأنشطة الطلابية ، كما كان لتقديرات الطلاب دور كبير في تقييمات اللجنة.

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