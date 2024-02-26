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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

صدى البلد

بالصدفة، عثر مجموعة من الحفارين على خِزن مدفونة تحت الأرض فقاموا بإخراجها وحاولوا فتحها لكنهم فوجئوا بما وجدوا بداخلها.

في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، عثر حفارون على مقتنيات غريبة داخل خزن مدفونة تحت الأرض تشمل مجموعة من الدولارات الأمريكية ومحفظة بطاقات وشيئًا يشبه الريموت وأطباق من النحاس. 

ورقة غريبة بيد بشرية

كما وجد الحفارون مسدس قديما للغاية وهواتف محمولة وأموالًا غير واضح معالمها. هذا بالإضافة إلى عثورهم على ورقة غريبة مخطط عليها يد بشرية بداخلها بعض الرموز. 

عثر الحفارون أيضًا على أوراق مالية من عُملة اليورو وحقيبة أسطوانات CD وأيضًا شريط فيديو قديم. ويبدو أن هذه الخِزن مدفونة تحت الأرض منذ فترة طويلة من الزمن حيث إن بعض المقتنيات هالكة!

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