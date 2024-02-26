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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة

صدى البلد

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، السفير نجوين هوي دونج سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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وعبر سفير جمهورية فيتنام عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمقومات السياحية والأثرية في الأقصر، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التى يزور فيها الأقصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين على كافة الاصعدة، خاصة أن فيتنام والأقصر لديهما العديد من الإمكانات لتعزيز التعاون فى عدة مجالات أبرزها السياحة والزراعة حيث أن محصول قصب السكر من المحاصيل الرئيسية في كلا من فيتنام والأقصر ويمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة في زراعته وتبادل الخبرات بين الجانبين،معربا عن سعادته باتفاقية التآخي التي تم توقيعها بين محافظة الأقصر ومدينة نينه بينه بجمهورية فيتنام في عام 2018.


من جانبه رحب محافظ الأقصر، بسفير جمهورية فيتنام على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الفيتنامية التى تعود إلى عام 1963 والتي زاد زخمها بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى فيتنام في عام  2017 وزيارة رئيس جمهورية فيتنام الراحل تران داي كوانج لمصرفي 2018،  والتي كان من بينها زيارة الأقصر، معربا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والثقافة والعلوم والصناعة والتعليم والصحة وتشجيع وزيادة أعداد السياح القادمين من فيتنام لزيارة الأقصر، وتفعيل اتفاقية التآخي بين محافظة الأقصر ومدينة نينه بينه الفيتنامية.

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