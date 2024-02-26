تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئها بلغ 10 سفن، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1021 شاحنة، 483 سيارة، فضلا عن وصول ومغادرة 2215 راكبا.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الواردات بلغت 6 آلاف طن بضائع، 643 شاحنة، 474 سيارة.. بينما تضمنت الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 378 شاحنة، 9 سيارة، لافته إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (بوسيدون إكسبريس، دليلة) وغادرته 3 سفن، هي: (الرياض، دليلة، الحرية 2).

وأشارت إلى أنه جرى تداول 3040 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول و مغادرة) لـ 4 سفن (بريدج، كوين نفرتيتى، آور، آيلة)، وأن ميناء بور توفيق يستعد لاستقبال السفينة (SEA WAVE1) وعلى متنها 400 سيارة زنة 800 طن قادمة من جدة، فضلا عن مغادرة السفينة (درة جدة).