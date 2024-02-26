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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يطرح حق انتفاع لأماكن انتظار السيارات بالمدينة 3 سنوات

صدى البلد


 

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات بعدد 7 مزايدات بالمظاريف المغلقة، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد 3/3/2024، وجلسة فتح المظاريف المغلقة يوم الأحد 24/3/2024 بمقر الجهاز.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن المناطق التي تم طرحها تشمل: موقع رقم 1 بين القطعتين رقم (۲۷- ۲۸ ) محور 47 /100 بمساحة ٣٧٢٠م٢ ، وموقع رقم 2 بين القطعتين ( ۳۸ – ۳۹) محور 47 /100 بمساحة ٥٥٢٠ م٢، وموقع رقم3 بين القطعتين رقمي ( 41 – 50/1) محور 47 /100 بمساحة ٧٠٨٠م٢، وموقع رقم 4 بين القطعتين ( 50/ 6 ـ ٥٤) محور 47 /100 بمساحة ٩٧٢٠م2، وموقع رقم 5  بين القطعتين ( ٦٧ - ٦٨) محور 47 /101 بمساحة ٤٢٦٠م٢، وموقع رقم 6 بين القطعتين ( 4 – 5) مرکز خدمات الحي الخامس والسادس بمساحة ٢٥٦٠م٢، وموقع رقم 7 مكان انتظار بجوار جهاز المدينة " أرض المعارض "، وتشمل 4  قطع،  قطعة رقم 1 بجور حلو الشام، وقطعة رقم 2 بجوار محلات الجهاد، وقطعة رقم 3 بجوار محلات الجهاد والمجد، وقطعة رقم 4 أسفل المظلات بمساحة اجمالية ١٩٤٧ م٢.
 

6 اكتوبر ارض المعارض استغلال أماكن انتظار المركبات أماكن انتظار المركبات إنتظار المركبات تنمية مدينة 6 أكتوبر

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