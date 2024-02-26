التحديث الأخير.. سعر الحديد يصل عند أقل مستوى في 4 أشهر

تراجع سعر خام الحديد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر -بعد انخفاضه بنسبة 9% تقريباً الأسبوع الماضي- مع تلاشي الآمال حول انتعاش الطلب في الصين على الصلب عقب انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبحسب بلومبرج الشرق، تراجعت أسعار العقود المستقبلية لخام الحديد بنحو 3.6% في سنغافورة يوم الاثنين، وهي علامة مقلقة بالنظر إلى اقتراب قدوم شهري مارس وأبريل، وهما شهران يحفلان عادةً بنشاط البناء في الصين. قالت شركة "فالي"، ثاني أكبر شركة منتجة لخام الحديد في العالم، إنها تسعى إلى زيادة مبيعاتها خارج الصين، وهو مؤشر على قلة تفاؤل شركات التعدين بشأن انتعاش الطلب.

يشهد إنتاج الصلب ضعفاً ملحوظاً ولم يتعاف تماماً بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حسبما ذكرت شركة "مين ميتالز فيوتشرز" في مذكرة. وأضافت أنه يُرجح أن تحدد المناجم الإنتاج بناءً على حجم المبيعات بسبب انخفاض الربحية.

أسعار الحديد اليوم

تراجعت أسعار خام الحديد بنسبة 3.5% إلى 115.90 دولار للطن عند الساعة 12:42 ظهراً في سنغافورة، بعدما لامست أدنى مستوياتها خلال اليوم منذ 27 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود المستقبلية الصينية بنسبة 2% في مدينة داليان، كما شهدت عقود الصلب في شنغهاي تراجعاً.

قفزت المخزونات في مصانع الصلب الصينية الكبرى بنسبة 25.7% في منتصف فبراير مقارنةً بأوائل الشهر، وفقاً لبيانات صدرت عن الجمعية الصينية للحديد والصلب. وشهد إنتاج الصلب الخام اليومي خلال الفترة الأخيرة زيادة متواضعة.

ارتفعت أسعار خام الحديد خلال أواخر العام الماضي، على أمل أن تؤدي إجراءات التحفيز الصينية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي في البلاد، لكن الحكومات المحلية بدت حتى الآن مترددة أو غير قادرة على اقتراض المزيد. ما يغذي التوقعات بأن بكين قد تتدخل لمواجهة الركود وتتحمل مزيداً من الديون.

وفي سوق العقارات، خفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفسيز" التصنيفات الائتمانية لـ10 مطورين صينيين يوم الجمعة.