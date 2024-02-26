عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التحديث الأخير.. سعر الحديد يصل عند أقل مستوى في 4 أشهر

الحديد الخام
الحديد الخام

تراجع سعر خام الحديد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر -بعد انخفاضه بنسبة 9% تقريباً الأسبوع الماضي- مع تلاشي الآمال حول انتعاش الطلب في الصين على الصلب عقب انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبحسب بلومبرج الشرق، تراجعت أسعار العقود المستقبلية لخام الحديد بنحو 3.6% في سنغافورة يوم الاثنين، وهي علامة مقلقة بالنظر إلى اقتراب قدوم شهري مارس وأبريل، وهما شهران يحفلان عادةً بنشاط البناء في الصين. قالت شركة "فالي"، ثاني أكبر شركة منتجة لخام الحديد في العالم، إنها تسعى إلى زيادة مبيعاتها خارج الصين، وهو مؤشر على قلة تفاؤل شركات التعدين بشأن انتعاش الطلب.

يشهد إنتاج الصلب ضعفاً ملحوظاً ولم يتعاف تماماً بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حسبما ذكرت شركة "مين ميتالز فيوتشرز" في مذكرة. وأضافت أنه يُرجح أن تحدد المناجم الإنتاج بناءً على حجم المبيعات بسبب انخفاض الربحية.

أسعار الحديد اليوم
تراجعت أسعار خام الحديد بنسبة 3.5% إلى 115.90 دولار للطن عند الساعة 12:42 ظهراً في سنغافورة، بعدما لامست أدنى مستوياتها خلال اليوم منذ 27 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود المستقبلية الصينية بنسبة 2% في مدينة داليان، كما شهدت عقود الصلب في شنغهاي تراجعاً.

قفزت المخزونات في مصانع الصلب الصينية الكبرى بنسبة 25.7% في منتصف فبراير مقارنةً بأوائل الشهر، وفقاً لبيانات صدرت عن الجمعية الصينية للحديد والصلب. وشهد إنتاج الصلب الخام اليومي خلال الفترة الأخيرة زيادة متواضعة.

ارتفعت أسعار خام الحديد خلال أواخر العام الماضي، على أمل أن تؤدي إجراءات التحفيز الصينية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي في البلاد، لكن الحكومات المحلية بدت حتى الآن مترددة أو غير قادرة على اقتراض المزيد. ما يغذي التوقعات بأن بكين قد تتدخل لمواجهة الركود وتتحمل مزيداً من الديون.

وفي سوق العقارات، خفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفسيز" التصنيفات الائتمانية لـ10 مطورين صينيين يوم الجمعة.

التعدين الحديد اليوم الحكومات المحلية الحكومات الصلب الصيني النشاط الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جائزة ضخمة.. كم سيحصل الفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

الحكومة تعلن طرحا عالميا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

مبلغ خرافي لـ بطل كأس مصر بين الأهلي والزمالك .. إعلامي شهير يكشف

الجيش الإسرائيلي : لبنان يطلق عشرات الصواريخ على الجولان

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

حلم حياتى.. حورية فرغلى تكشف عن مفاجأة كبيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ