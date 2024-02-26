بعد خلافات كولر| رحيل كهربا للدوري السعودي؟ إعلامي يجيب

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن حقيقة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول احتمال رحيل محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إلى الدوري السعودي.

ونفى هشام، خلال تصريحاته في برنامجه التلفزيوني، أن يكون النادي الأهلي قد تلقى أي عروض رسمية بخصوص رحيل كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الإعلامي أن العرض الوحيد الذي تلقاه كهربا كان في شهر يناير الماضي من نادي الحزم السعودي، لكنه تم رفضه من قبل المدير الفني مارسيل كولر وإدارة الأهلي.

وأشار إلى أنه في حال تقديم أي عروض رسمية للأهلي لضم كهربا، فإن النادي سيفتح الباب لمناقشة احتمال رحيله، خاصة إذا كانت العروض تحمل مغريات مالية ملموسة.

وكانت قد نشبت خلافات بين المدرب السويسري مارسيل كولر ومهاجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بسبب تخلفه عن بعثة الفريق لحضور حفل زفاف اخته مما تسبب تغيبه عن مباراة ميدياما الغاني.