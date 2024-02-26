الدراسة في رمضان.. أفضل الأوقات للمذاكرة وطرق التغذية الصحيحة.. والجامعات تقلل مدة المحاضرات إلى ساعة واحدة

الدراسة في شهر رمضان..

افضل الاوقات للمذاكرة وطرق التغذية الصحيحة..والجامعات تقلل مدة المحاضرات إلى ساعة واحدة



تتجه الجامعات المصرية والمدارس خلال شهر رمضان إلى تقليل وقت المحاضرات، لذلك تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم لمعرفة كيفية تخطي هذه الشهر الكريم بنجاح وتفوق وفقا لروشتة تربوية.



قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب سواء بالمرحلة الثانوية العامة أو المرحلة الجامعية أن يعتمدوا على جداول مذاكرة خاصة بشهر رمضان الكريم والالتزام بها.

وأضافت “خضر”، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن طلاب الجامعات أكثر وعيا عن الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية من الدراسة ومعرفة أن الثانوية العامة هي فرصة عظيمة لتحقيق الهدف.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على مراجعة المنهج باستمرار دون التطرق إلى أي أخبار سلبية، ومتابعة كافة التعليمات بالمدارس مشددة على الحضور بالمدارس.

وأوضحت أن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الدكتورة سامية ، إن أفضل أوقات للمذاكرة يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر مشددة على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع ،إلي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي الذي يمد الانسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة، وهناك أطعمة تساعدك على التركيز .

وقال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة ، يحل علي الجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة التي تساهم بشكل كبير في حصول الجسم عليها، في شهر رمضان والصيام.



قالت الدكتورة أمل شمس استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تنظيم الوقت ، ووضع جدول بما يريد الطالب إنجازه، أهم خطوات النجاح للطالب خاصة في شهر رمضان الكريم .

وأضافت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ،أن هناك خطوات يجب أن يتباعها الطالب خلال شهر رمضان الكريم حتى يكون الصيام غير مجهد وتتمثل في تنظيم الوقت ، وتحديد هدف للطالب

وأكدت الدكتورة أمل شمس ، إن أفضل أوقات للمذاكرة يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر مشددة على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها.

وأشارت استاذ علم الاجتماع ،إلي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي الذي يمد الانسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة،وهناك أطعمة تساعدك على التركيز .

وأكد استاذ المناعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الصيام يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، فيعمل علي خفض مستويات السكر بالدم، وأيضا يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول، ولذا يعمل على تقوية المناعة.



وقدم أبوشنب نصائح لتقوية الذاكرة:

تناول المأكولات البحرية لانها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتعمل على تنشيط الذاكرة، ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتويها أوميجا 3، وينصح بتناول السمك 3 مرات أسبوعيا.



التفاح من أهم الفواكه المفيدة لتقوية الذاكرة، وهو يحمي من التهابات الخلايا الدماغية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، ولهذا ينصح بتناول ثمرة من التفاح يوميًا لأفضل النتائج.



تعمل الشوكولاتة على تدفق الدم إلى الدماغ، كما تعمل على تنبيه الدماغ، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.



البيض ينشط الذاكرة فهو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة، وبالتالي الزيادة من التركيز والانتباه .



وقدم أيضا عدة نصائح لتقوية جهاز المناعة :



الدواجن: غنية بفيتامين ب 6 والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.



الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

ممارسة الرياضية بشكل يومي

تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها

تناول البيض والجبن

تناول المكسرات بأنواعها

التوقف عن التدخين

وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الفصل الدراسي الثاني يسير بشكل طبيعي ومنتظم، لافتا إلى حلول شهر رمضان خلال ايام سوف بتم تقليل عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن شهر رمضان الكريم لم يؤثر علي العلمية التعليمة اطلاقا مؤكدا ان نسبة الحضور ستكون مرتفعة مثل باقي الشهور .

وعن رفع الغياب في رمضان، أكد عميد علوم عين شمس لم يتم رفع الغياب نهائيا طوال السنة.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أننا حريصين على تعقيم القاعات وتطهيرها جيدًا طوال الوقت مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء المحاضرات ، والتنبيه عليهم أيضًا بارتداء الكمامات، وذلك في إطار حرص الكلية على صحتهم وسلامتهم.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الأقسام بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأكد الدكتور محمد رجاء، خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، هو تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل55 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية .