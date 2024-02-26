القابضة للمطارات: التطورات الدولية في صناعة الطيران تجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

رحب المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات،بضيوف مصر المشاركين في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ( القاهرة 2024)، المنعقد في مصر خلال الفترة من 24 فبراير حتى 1 مارس المقبل.

وقال محمد سعيد محروس، في كلمته بالمؤتمر، إن التطورات الدولية التي شهدتها صناعة النقل الجوي قد جعلت تلك الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وفي أحيان أخرى قاطرة, لذلك الإقتصاد ولذا أصبحت تلك الصناعة تشهد معدلات نمو سريعة ومتلاحقة رغم أنها أكثر الصناعات تأثراً بالظروف المحيطة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات، إن تطوير المطارات لا يتعارض مع الحفاظ علي البيئة فقد وضعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة.