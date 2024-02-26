عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يدشن المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير للأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير التابعة لصندوق "تحيا مصر" لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولي بالرعاية بمختلف قري ومراكز المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومختلف مؤسسات المجتمع المدني .


جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، ومنسقي صندوق تحيا مصر  ومؤسسة مصر الخير ، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، ومدير عام التنمية بمديرية التضامن . وعدد من متطوعى مؤسسة مصر الخير.

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لحالات إنسانية

أول تجربة استثمارية.. محافظ المنوفية ووزير التعليم يتفقدان مدرسة الجيل الجديد الدولية


حيث شهد المحافظ اصطفاف  عدد 3 شاحنات لقافلة أبواب الخير محملة بنحو 4800 كرتونة مواد غذائية بوزن 413 طن ليتم توزيعها على 168 ألف مواطن من  المستحقين بمختلف قري ومراكز ونجوع المحافظة  لتخفيف العبء عن كاهلهم، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من منسق صندوق تحيا مصر عن محتويات القافلة ومشتملات كل كرتونة وأماكن توزيعها .
وأضاف محافظ المنوفية أنه سيتم توزيع كرتونة مواد غذائية على كل أسرة من الاسر المستحقة وتضم " أرز – سكر – مكرونة – زيت – شاي – تمر – بقوليات –صلصة – ملح شعرية – لسان عصفور " لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم ،  مشيرا إلى أنه تم تحديد الأسر والحالات المستحقة بناء على أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه .
وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذى يقوم به صندوق " تحيا مصر " ومؤسسة مصر الخير في العمل الخيري  وتقديم المساعدات المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  ، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة له تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

مديرية التضامن الاجتماعي محافظ المنوفية كرتونة مواد غذائية صندوق تحيا مصر شهر رمضان الكريم توفير حياة كريمة توزيع مواد غذائية تقديم المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

ترشيحاتنا

ليس الاعتزال الأول..كرم جابر مسيرة حافلة بالإنجازات والميداليات

وزير الشئون النيابية: الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك

قرار عاجل من النيابة بحق المراكبي المتهم في غرق معدية منشأة القناطر

البورصة تربح 32 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض أسعار الدواجن وزيادة معدلات الإنتاج حتى 950 مليون طائر.. بشائر رمضان

النواب يدرس اشتراطات لـ تداول الغذاء وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ