محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لحالات إنسانية

التقى صباح اليوم الأحد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



بدأ المحافظ اللقاء ، بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم ، وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى عدد من أهالي قرية شما بمركز أشمون يتضررون من إرتفاع مستوى تبطين ترعة الفوارة.

و على الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بفحص الشكوى وإجراء معاينة على الطبيعة,واتخاذ الإجراءات اللازمة إستجابةً لمطلب الأهالي.



واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطنة من ناحية كفر الشيخ إبراهيم بقويسنا تتضرر من تأثرها من التلوث السمعى والروائح الكريهة الناتجة من مصنع غربلة حبوب مجاور لها ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص الشكوى وابداء الرأي لاتخاذ اللازم .



وقد أكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين .