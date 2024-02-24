وزير التعليم ومحافظ المنوفية يفتتحان مدرسة «المساعي المشكورة» ويزوران «الدولية» بشبين الكوم

افتتح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة (بنات) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بعد إجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.

وقد رافق الوزير والمحافظ، أثناء الافتتاح، محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح، نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، ووفاء صبحي، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنوفية، وثريا منصور، مدير عام الإدارة، ونهى عبد الباقي، مديرة المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة.. الدفعة الأولى"، والقيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ عرضًا فنيًا لطالبات المدرسة، كما تفقدا المدرسة التى يبلغ عدد فصولها 16 فصلًا، وتضم 866 طالبة، كما تضم معملًا للوسائط، ومكتبة، ومسرحا.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ المنوفية، عقب ذلك، لزيارة مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم، وهي استثمار مشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، حيث تعد إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد صممت المدرسة وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، ومقامة على مساحة 5200 م2، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 1224 طالبًا وطالبة، بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.