بحضور 3 أساقفة .. سيامة 5 كهنة جدد بإيبارشية جرجا | صور

شهدت إيبارشية جرجا أمس، إضافة رعوية بسيامة خمسة كهنة جدد في درجة القسيسية لينضموا بذلك إلى مجمع كهنة الإيبارشية.

وصلى الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها ورئيس دير الملاك ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، صباح أمس، القداس الإلهي الذي تمت فيه السيامة الكهنوتية، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بجرجا (مقر المطرانية)،

وشاركه صاحبا النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا الذي تولى خدمة القداس، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقى بإخميم، وعدد من الآباء الكهنة.

وعقب صلاة الصلح تمت صلوات سيامة الشمامسة الخمسة للخدمة كهنةً عامِّيِن بكنائس الإيبارشية، وهم:

١- الشماس أكرم إيليا باسم القس فليمون

٢- الشماس نبيه فهمي باسم القس مكاريوس

٣- الشماس وائل عياد باسم القس مكارى

٤- الشماس ساويرس راضي باسم القس سمعان

٥- الشماس أنطون القمص أثناسيوس باسم القس مقار

يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فى دير السيدة العذراء بالجبل الشرقى بإخميم.