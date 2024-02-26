لطلاب المدارس والجامعات.. أفصل طرق المذاكرة خلال شهر رمضان

تتجه الجامعات المصرية والمدارس خلال شهر رمضان إلى تقليل وقت المحاضرات، لذلك تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم لمعرفة كيفية تخطي هذه الشهر الكريم بنجاح وتفوق وفقا لروشتة تربوية.



قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب سواء بالمرحلة الثانوية العامة أو المرحلة الجامعية أن يعتمدوا على جداول مذاكرة خاصة بشهر رمضان الكريم والالتزام بها.

وأضافت “خضر”، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن طلاب الجامعات أكثر وعيا عن الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية من الدراسة ومعرفة أن الثانوية العامة هي فرصة عظيمة لتحقيق الهدف.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على مراجعة المنهج باستمرار دون التطرق إلى أي أخبار سلبية، ومتابعة كافة التعليمات بالمدارس مشددة على الحضور بالمدارس.

وأوضحت أن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الدكتورة سامية ، إن أفضل أوقات للمذاكرة يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر مشددة على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع ،إلي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي الذي يمد الانسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة، وهناك أطعمة تساعدك على التركيز .

