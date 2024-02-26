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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيله يكشف.. لماذا عاد إمام عاشور للأهلي من الاحتراف الخارجي؟

صدى البلد

كشف أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، عن تفاصيل جديدة في عملية انتقال النجم إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، إلى القلعة الحمراء، بعد رحيله للاحتراف الخارجي في نادي ميتلاند الدنماركي.

وأفاد أحمد يحيى، خلال مقابلته مع سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الأمر لم يكن مجرد اتفاق، إذ تلقى اللاعب العديد من العروض بسبب تألقه، ووافق على عرض نادي ميتلاند بسبب القيمة المادية المقدمة.

وأوضح يحيى، أن عاشور واجه صعوبة في التأقلم مع الحياة في الدنمارك، وبالتالي قرر العودة إلى مصر، لكن لم يتم التفاوض مع الزمالك لعودته، وأشار إلى أن الأهلي هو النادي الذي قام بالتفاوض وحسم صفقة اللاعب.

وأكد أن القيمة المادية المقدمة من الأهلي كانت أكبر من تلك التي قدمها الزمالك، مما دفع اللاعب للانتقال إلى النادي الأهلي.

وختم يحيى بأن قرار عاشور بالعودة لم ينجم عن وجود عروض أخرى سوى من الأهلي، وأن نادي بيراميدز لم يشارك في أي مفاوضات.

أحمد يحيى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي امام عاشور أون تايم سبورت النادي الأهلي

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