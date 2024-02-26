إصابة خطيرة تضرب نجم الأهلي الشاب.. مضاعفات غير متوقعة لارتجاج المخ 

تعرض مصطفى أبو الخير، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، لإصابة خطيرة في المخ وكسر بالأنف خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين اليوم الأحد الماضي.

أعراض ارتجاج المخ

ووفقا لموقع times of India، يمكن أن يؤثر الارتجاج على الذاكرة وردود الفعل والكلام والتوازن وتنسيق العضلات.

وأشار إلى أنه غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بارتجاج عن فترة قصيرة من فقدان الذاكرة أو النسيان، حيث لا يمكنهم تذكر ما حدث مباشرة قبل الإصابة أو بعدها، وقد يتصرفون بالارتباك أو بالذهول، يمكن للمسعفين والمدربين الرياضيين الذين يشتبهون في إصابة شخص ما بارتجاج أن يسألوا الشخص المصاب عما إذا كانوا يعرفون اسمه، وفي أي شهر / سنة، وأين هم.

مضاعفات ارتجاج المخ

وأوضح الموقع أنه بعد الإصابة بالارتجاج، قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مستمرة، مثل مشاكل الذاكرة والتركيز، وتقلب المزاج، وتغيرات الشخصية، والصداع، والتعب، والدوخة، والأرق، والنعاس المفرط لعدة أسابيع إلى أشهر، ويُعرف هذا باسم متلازمة ما بعد الارتجاج.

ويجب على المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد الارتجاج تجنب الأنشطة التي تعرضهم لخطر الارتجاج المتكرر، ويجب ألا يعود الرياضيون للعب أثناء ظهور هذه الأعراض، يجب على الرياضيين الذين يعانون من ارتجاجات متكررة أن يفكروا في إنهاء المشاركة في هذه الرياضة.