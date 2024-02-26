جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو قصف أهدافا تابعة لحزب الله بجنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن قيام سلاح الجو التابع له بقصف عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

كان عنصرين تابعين لحزب الله استشهدا اليوم جراء غارتين استهدفتا محيط مدينة بعلبك، التي تعد معقل الحزب الرئيسي في شرق لبنان، وفق ما أفاد مصدران أمنيان، في ضربات هي الأولى على المنطقة منذ بدء التصعيد.

وقال مصدر أمني إن إحدى الغارات "استهدفت مبنى تابعا لمؤسسة مدنية في حزب الله في ضواحي مدينة بعلبك"، بينما استهدفت الثانية "مستودعاً" للحزب.

في سياق متصل، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب إجراء الانتخابات المحلية في هذا الوقت التي تخوض فيه إسرائيل حرب على قطاع غزة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في اجتماع كتلة "يش عتيد" إن "هناك انتخابات غدا في إسرائيل وهذا لم يضر الوحدة، ولم يضر النصر، إذا كان هذا ما فعلوه في البلدية، فهذا أيضا ما يجب فعله في بلدي، تحديد موعد للانتخابات وإجرائها".