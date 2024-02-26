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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| خريطة مسلسلات رمضان 2024 على شاشة الحياة.. وظهور صادم لـ شيرين رضا مع منى الشاذلى

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

رمضان 2024 | خريطة المسلسلات على شاشة الحياة

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة المسلسلات المقرر عرضها عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان 2024 ، أبرزها مسلسلات المعلم ،مليحة ،مسار اجبارى. 

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل أبرز المسلسلات المقرر عرضها على شاشة الحياة ..

المعلم

مسلسل المعلم من إخراج مرقس عادل، وانتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر احمد وأحمد بدير وطارق النهري، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف.

 

كسر فى القدم .. ظهور صادم لـ شيرين رضا مع منى الشاذلى

يحل أبطال مسلسل "وبينا معاد ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى" الخميس المقبل.

وتعرضت شيرين رضا لإصابة في قدمها، أثناء تصويرها أحد المشاهد في الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد حيث أصيبت الفنانة بكسر في قدمها خلال كواليس تصوير العمل.

 

رمضان 2024 .. تفاصيل مسلسل "خالد نور وولده نور خالد

إطلاله جديدة ومُختلفة للنجمين شيكو، وكريم محمود عبد العزيز، عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، من خلال المُسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد"، حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل خالد نور وولده نور خالد

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