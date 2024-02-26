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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| وزير التعليم يوجه بتفعيل الغياب بالمدارس وممارسة الأنشطة.. استشاري بالقومي للبحوث يوضح طريقة لتسهيل الصيام على الأطفال في رمضان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة


استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الاثنين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام سير الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

 

جامعة حلوان تطلق معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين الأربعاء القادم

تنطلق فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين بحامعة حلوان “تحت شعار لون حلمك من أجل مصر”، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية وذلك خلال يومى  الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

 

تجديد رخصة شهادتي اعتماد الايزو" 2018: 21001» و «9001: 2015» بـ صيدلة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية الصيدلة جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

 

إزاي تعودي أطفالك على الصيام في رمضان.. استشاري بالقومي للبحوث يوضح

قالت الدكتورة خديجة عليان ، استشاري طب الأطفال – استشاري تغذية الأطفال، في معهد الدراسات الطبية والبحوث الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إنه بعد أسابيع قليلة يأتينا شهر رمضان وهو شهر ذو طابع خاص يختلف عن سائر أيام العام، وعادة ما يتحمس الأطفال لممارسة عبادة الصوم رغم المشقة التي تواجههم؛ فيتساءل الأهل هل نسمح ألطفالنا بالصيام؟ وما هو السن المناسب لذلك.

 

7 مشاريع ممولة بجامعة حلوان من صندوق البحث العلمي

في إطار دعم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، لقطاع البحث العلمي وخلق مناخ محفز للمشروعات البحثية الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، قدم صندوق البحث العلمى السبق فى التمويل حيث طرح (300000 جنيه) لتمويل مشاريع النانو تكنولوجي، وتمويل مشاريع طلبة (الليسانس - والبكالوريوس ) بقيمة (60000).

 

لطلاب المدارس والجامعات.. أفصل طرق المذاكرة خلال شهر رمضان

تتجه الجامعات المصرية والمدارس خلال شهر رمضان  إلى تقليل وقت المحاضرات، لذلك تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم لمعرفة كيفية تخطي هذه الشهر الكريم بنجاح وتفوق وفقا لروشتة تربوية.

 

إعلام القاهرة تستحدث لائحة لـ 9 برامج بنظام الساعات المعتمدة

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته في حفل خريجي كلية الإعلام، إن كلية الإعلام نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، وتمثل أهمها في كونها أول كلية إعلام بمصر تحصل على الاعتماد الدولي لكافة برامجها في يوليو 2023
 

تفعيل الغياب بالمدارس وممارسة الأنشطة و اكتشاف الموهوبين|أبرز قرارات وزير التعليم اليوم

عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

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