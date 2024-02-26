هكذا أصبح بوتين أطول حاكم منذ الدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية في روسيا بعد وفاة نافالني

مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا، فقد أصبح في حكم المؤكد أنها ستعمل على تمديد حكم فلاديمير بوتين طوال هذا العقد وحتى ثلاثينيات القرن الحالي، ومن المنتظر أن يتم الإدلاء بالأغلبية العظمى من الأصوات على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من 15 مارس، وقد بدأ بالفعل التصويت المبكر والبريدي، بما في ذلك في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا حيث تحاول القوات الروسية ممارسة السلطة، وتعد تلك الانتخابات ليست عادية، وذلك في ظل ظروف وفاة المعارض الرئيسي لبوتين قبل أيام من بدء الانتخابات.

وبحسب تقرير مفصل نشرته شبكة CNN الأمريكية، فقد تعززت بالفعل هيمنة الرئيس على النظام الانتخابي الروسي مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث مُنع المرشح الوحيد المناهض للحرب في البلاد من الترشح، وتوفي أليكسي نافالني، زعيم المعارضة السابق المسموم والمسجون والذي كان أبرز صوت مناهض لبوتين في روسيا، يوم الجمعة الماضي، ولكن هذا لم يمنع استمرار إجراء الانتخابات، وهنا يصبح التساؤل حول العالم، عن كيفية إجراء تلك الانتخابات، وظروف التصويت بها، وفترة الرئاسة، وما مدى إمكانية استمرار بوتين على رأس الحكم في موسكو، وتلك الأسئلة يجب عنها تقرير الصحيفة الامريكية، وإليك ما تحتاج لمعرفته حول الانتخابات.

متى وأين ستجرى الانتخابات؟

ومن المقرر إجراء التصويت في الفترة من الجمعة 15 مارس حتى الأحد 17 مارس، وهي أول انتخابات رئاسية روسية تجرى على مدار ثلاثة أيام، ومن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت بعد ثلاثة أسابيع إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات، على الرغم من أنها ستكون مفاجأة كبيرة إذا لزم الأمر، فالروس ينتخبون منصب الرئيس وحدهم؛ ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، التي تشكل تشكيل مجلس الدوما، في عام 2026.

وقد بدأ التصويت المبكر بالفعل في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث تمكن ما يقرب من 70 ألف شخص من الإدلاء بأصواتهم في المناطق النائية في منطقة أقصى شرق روسيا الفيدرالية، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية تاس، وتشكل المنطقة أكثر من ثلث إجمالي أراضي روسيا ولكن يسكنها حوالي 5٪ فقط من سكانها، وقالت تاس إن التصويت المبكر في زابوريزهيا، إحدى المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ستضمها في سبتمبر 2022 في انتهاك للقانون الدولي، بدأ يوم الأحد، وقد أجرت روسيا بالفعل عمليات تصويت واستفتاءات إقليمية في تلك الأراضي المحتلة، وهو الجهد الذي رفضه المجتمع الدولي ووصفه بأنه صوري، ولكن الكرملين يعتبره عنصراً أساسياً في حملته للترويس.

منذ متى كان بوتين في السلطة؟

وقع بوتين قانونا في عام 2021 يسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين ، ومن المحتمل أن يمدد حكمه حتى عام 2036، بعد أن سمح له استفتاء أجري في العام السابق بإعادة ضبط الساعة على حدود ولايته، وستكون هذه الانتخابات بمثابة بداية الفترة الأولى من هاتين الفترتين الإضافيتين، وقد كان في الأساس رئيسًا للدولة طوال القرن الحادي والعشرين بأكمله، حيث أعاد كتابة قواعد واتفاقيات النظام السياسي الروسي لتوسيع سلطاته وتوسيعها، وهذا يجعله بالفعل أطول حاكم لروسيا منذ الدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.

وشملت جهود بوتين السابقة للبقاء في السلطة تعديلاً دستوريًا عام 2008 مدد فترات الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتبادل الوظائف بشكل مؤقت مع رئيس وزرائه آنذاك ديمتري ميدفيديف في العام نفسه، والذي سبق العودة السريعة إلى الرئاسة في عام 2012 .

من يجرؤ على منافسة بوتين؟

يخضع المرشحون في الانتخابات الروسية لرقابة مشددة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، مما يمكّن بوتين من الترشح في مواجهة مجال مواتٍ ويقلل من احتمالية حصول مرشح المعارضة، وينطبق الشيء نفسه هذا العام، فقد كتب كالوم فريزر من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) وهو مركز أبحاث: "يطرح كل مرشح أيديولوجيات وسياسات داخلية جنبًا إلى جنب، لكنها مجتمعة تغذي هدف بوتين المتمثل في تشديد قبضته على روسيا خلال فترة ولايته الرئاسية المقبلة" .

وسوف يمثل نيكولاي خاريتونوف الحزب الشيوعي، الذي سُمح له بتقديم مرشح في كل انتخابات هذا القرن، ولكنه لم يحصل على خمس الأصوات منذ أول انتخابات رئاسية لبوتين، ويتنافس أيضًا سياسيان آخران في مجلس الدوما، هما ليونيد سلوتسكي وفلاديسلاف دافانكوف، ودافانكوف هو نائب رئيس مجلس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، في حين يمثل سلوتسكي الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، وهو الحزب الذي كان يقوده في السابق الزعيم القومي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي، الذي توفي في عام 2022، ويعتبرون جميعهم مؤيدين للكرملين بشكل موثوق. .

لكن لا يوجد مرشح يعارض حرب بوتين في أوكرانيا، فقد تم منع بوريس ناديجدين، وهو الشخصية الوحيدة المناهضة للحرب في هذا المجال، من الترشح أمام لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق من شهر فبراير بعد أن زعمت الهيئة أنه لم يتلق ما يكفي من التوقيعات الشرعية لترشيحه، وفي ديسمبر، رفضت لجنة الانتخابات المركزية مرشحة مستقلة أخرى تحدثت علناً ضد الحرب في أوكرانيا، وهي يكاترينا دونتسوفا، بحجة وجود أخطاء مزعومة في وثائق تسجيل مجموعتها الانتخابية، وفي وقت لاحق دعت دونتسوفا الناس إلى دعم ترشيح ناديجدين.

وفي كتابته على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من شهر فبراير، رفض الناشط المعارض ليونيد فولكوف الانتخابات ووصفها بأنها "سيرك"، قائلاً إنها تهدف إلى الإشارة إلى الدعم الجماهيري الساحق لبوتين، فعليك أن تفهم ماذا تعني انتخابات مارس بالنسبة لبوتين، وأضاف فولكوف: "إنها محاولة دعائية لنشر اليأس بين الناخبين".

هل الانتخابات نزيهة؟

وفقا للشبكة الأمريكية، فإن الانتخابات الروسية ليست حرة ولا نزيهة، وهي في الأساس بمثابة إجراء شكلي لتمديد ولاية بوتن في السلطة، وفقاً لهيئات ومراقبين مستقلين داخل البلاد وخارجها، وكانت حملات بوتين الناجحة جزئياً نتيجة "المعاملة الإعلامية التفضيلية، والانتهاكات العديدة لشغل المناصب، والمخالفات الإجرائية أثناء فرز الأصوات"، وفقاً لمنظمة فريدوم هاوس ، وهي منظمة مراقبة الديمقراطية العالمية، وخارج الدورات الانتخابية، تستهدف آلة الكرملين الدعائية الناخبين بمواد هستيرية مؤيدة لبوتين في بعض الأحيان، وتم حظر العديد من المواقع الإخبارية خارج روسيا بعد غزو أوكرانيا، على الرغم من أن الناخبين الشباب الأكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا اعتادوا على استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إليها.

كما يتم فرض قيود مشددة على الاحتجاجات، مما يجعل التعبير العلني عن المعارضة أمرًا محفوفًا بالمخاطر ونادرًا، ويتم إعداد بطاقات الاقتراع التي تحمل اسم بوتين قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ومع ظهور الانتخابات، فمن المحتم أن يرى مرشحو المعارضة الحقيقيون أن ترشيحاتهم قد أُزيلت أو يجدون أنفسهم ممنوعين من الترشح للمناصب، كما اكتشفت ناديجدين ودونتسوفا خلال هذه الدورة، وأشارت منظمة فريدوم هاوس في أحدث تقرير عالمي لها إلى أن "سياسيي المعارضة والناشطين يتم استهدافهم في كثير من الأحيان بقضايا جنائية ملفقة وأشكال أخرى من المضايقات الإدارية المصممة لمنعهم من المشاركة في العملية السياسية".

هل يحظى بوتين بشعبية في روسيا؟

إن قياس الرأي العام أمر بالغ الصعوبة في روسيا، حيث تعمل مؤسسات البحث المستقلة القليلة تحت رقابة صارمة، وحيث يخشى العديد من الروس، حتى في استطلاعات الرأي المشروعة، انتقاد الكرملين، ولكن مما لا شك فيه أن بوتن حصد ثمار مشهد سياسي مائل بشكل كبير لصالحه، وتشير تقارير مركز ليفادا، وهو منظمة استطلاع غير حكومية، إلى أن معدلات تأييد بوتن تجاوزت 80% ــ وهو رقم ملفت للنظر غير معروف تقريباً بين الساسة الغربيين، فضلاً عن زيادة كبيرة في معدلات تأييده في السنوات الثلاث التي سبقت غزو أوكرانيا.

وأعطى الغزو لبوتين رسالة قومية يمكن حشد الروس حولها، وحتى مع تعثر الحملة الروسية على مدار عام 2023، احتفظت الحرب بدعم واسع النطاق، فالأمن القومي هو على رأس أولويات الروس مع اقتراب موعد الانتخابات؛ لقد أعادت الضربات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية الحرب إلى الوطن بالنسبة لكثير من الناس داخل البلاد، لكن الدعم للغزو - الذي يطلق عليه مجازا "العملية العسكرية الخاصة" - لا يزال مرتفعا، ووجد مركز ليفادا في نهاية عام 2023 أن "زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يكون لهما تأثير دائم على مزاج الروس"، مع زيادة نسبة الروس الذين يخفضون الإنفاق.

لكن هذا لا يعني أن الروس يتوقعون أن تغير الانتخابات اتجاه البلاد، فبوتن يستفيد بشكل كبير من اللامبالاة؛ ولم يشهد الروس قط انتقالاً ديمقراطياً للسلطة بين الأحزاب السياسية المتنافسة، كما أن التعبير عن الغضب من الكرملين نادر بالدرجة الكافية لإبعاد قسم كبير من السكان عن السياسة، ويقول عباس جالياموف، كاتب خطابات بوتين السابق، لشبكة CNN هذا الأسبوع إن السخط ضد الرئيس يتزايد في روسيا وقال جالياموف إن بوتين يحاول القضاء على زعماء المعارضة من المجتمع على الأقل لضمان بقاء هذا السخط "غير منظم" و"غير منظم" و"بلا قيادة" قبل الانتخابات المقبلة.

كيف سيؤثر موت نافالني على الانتخابات؟

كان توقيت وفاة أليكسي نافالني ــ أبرز منتقدي بوتين ــ بمثابة التأكيد على السيطرة التي يمارسها الزعيم الروسي على سياسة بلاده، وفي إحدى جلسات مثول نافالني الأخيرة أمام المحكمة قبل وفاته، حث العاملين في مصلحة السجون على "التصويت ضد بوتين"، ولدي اقتراح: التصويت لأي مرشح آخر غير بوتين، وقال نافالني في 8 فبراير: "من أجل التصويت ضد بوتين، ما عليك سوى التصويت لأي مرشح آخر".

وتوفي يوم الجمعة بعد أن أصيب بتوعك أثناء سيره في سجنه وفقد وعيه، بحسب مصلحة السجون الروسية، سبب وفاته غير واضح ولم يتم تسليم جثته إلى والدته إلا في نهاية هذا الأسبوع بعد خلاف مع السلطات، وقد ألقت بظلال مشؤومة على الحملة. وحثت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، الاتحاد الأوروبي على "عدم الاعتراف بالانتخابات" في خطاب عاطفي أمام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد أيام قليلة من وفاته، وقالت: "لقد قتل بوتين زوجي قبل شهر بالضبط من الانتخابات المزعومة، فهذه الانتخابات مزورة، لكن بوتين لا يزال بحاجة إليها للدعاية، إنه يريد أن يعتقد العالم كله أن الجميع في روسيا يدعمونه ويعجبون به، فلا تصدقوا هذه الدعاية".