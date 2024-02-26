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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رجال الورشة المركزية للسيارات بمياه سوهاج ينجحون في صيانة المعدات

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم إعادة سيارة كباش كهنة تم شرائها من شركة صرف صحى الإسكندرية للعمل ضمن صفوف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محققين وفر مالي بقيمة ٥.٧ مليون جنيه وانه تم إعادة تأهيل السيارة ذاتيا بايدى العاملين بالورشة المركزية للصيانة وإصلاح السيارات وانه جارى تأهيل سيارة اخرى فاكيوم للدفع بها للعمل.

 

مياه الشرب والصرف الصحي

واكد رئيس مياه سوهاج أنه تم شراء سيارة مجهزة شفاط وفاكيوم بخزان سعة 8 متر مكعب وسيارة مجهزة مدمجة بقيمة 8 مليون جنيه للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي.

 

وتحقيق رضا المواطنين وان هذه المعدات تقوم بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى هذا بالاضافة الى مجابهة الأزمات والطوارئ.

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