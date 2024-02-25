إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ إثر اختلال عجلة القيادة بين يدي قائد السيارة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (عامر ا.م.ع، 27 سنة، سائق، ويقيم بقنا)، إختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق؛ ونتج عن الحادث إصابة كل من:

"قائد السيارة، والمدعو محمود ع.م.م- 20 سنة- عامل، والمدعوة تفاحة ع.م.ع- 45 سنة- ربة منزل، والمدعوة نجوى ع.ع- 38 سنة- ربة منزل، وجميعهم يقيمون بذات الناحية"، وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.