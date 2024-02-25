عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ إثر اختلال عجلة القيادة بين يدي قائد السيارة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي دائرة المركز.

أرملة دون مأوى تناشد محافظ سوهاج: أنا وأولادي في الشارع أنقذنا

حصان يُنهي حياة تلميذ في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (عامر ا.م.ع، 27 سنة، سائق، ويقيم بقنا)، إختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق؛ ونتج عن الحادث إصابة كل من:

"قائد السيارة، والمدعو محمود ع.م.م- 20 سنة- عامل، والمدعوة تفاحة ع.م.ع- 45 سنة- ربة منزل، والمدعوة نجوى ع.ع- 38 سنة- ربة منزل، وجميعهم يقيمون بذات الناحية"، وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ملاكى إخميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

موضوعات متعلقة

هارب من 4 أحكام قضائية.. ضبط شخص لممارسته البلطجة في سوهاج

ترشيحاتنا

ACI Africa.. لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات تزور مطار القاهرة

تنشيط السياحة: مشروع سفرة مصر على جوجل لتعريف الناس بطعام أم الدنيا

مفيش إصابات.. حريق محدود في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

الزيارة الأولى له.. رئيس مجلس الدوما الروسي يصل السعودية| تفاصيل

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملابس غريبة .. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فضي لامع.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها |شاهد

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ