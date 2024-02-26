وزيرة الثقافة تقدم درع الوزارة إلى الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا السابق

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد داغر، الرئيس السابق لدار الأوبرا المصرية، ووجهت له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة الدار.

حيث أهدت له الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، درع وزارة الثقافة، وتمنت له التوفيق والنجاح في المرحلة المُقبلة.

من جانبه، وجه الدكتور خالد داغر، الشكر لوزيرة الثقافة، على ما قدمته من دعم له خلال فترة رئاسته لدار الأوبرا.

يُذكر أن الدكتور خالد داغر، تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية، خلال فترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024 ، تولى رئاسة البيت الفني لدار الأوبرا ، وعمل أستاذًا بالكونسرفتوار.

حصل على الماجستير في الفنون عام 2003، ثم حصل على الدكتوراة في الفنون عام 2007، ومع حلول عام 2009 بدأ داغر تنفيذ الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية.