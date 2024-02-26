"وام": مباحثات اقتصادية بين الرئيس الإماراتي ونظيره التركي

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين مباحثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إماراتية.

وبحث "بن زايد" مع أردوغان، خلال الاتصال الهاتفي، مسارات تطوير التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويدعم رؤيتهما نحو تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وبحث الجانبين عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على إيجاد أفق سياسي، لتعزيز أسباب السلام الشامل والعادل الذي يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.