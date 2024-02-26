هنية يرفض مماطلة الاحتلال لمواصلة حرب تجويع الفلسطينيين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل في القطاع المحاصر من الاحتلال، وفق ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

هاجم هنية ما يقوم به الاحتلال من حرب التجويع الإجرامية ضد أهالي القطاع وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل.

قال هنية أن وقف حرب التجويع يحظى بأعلى درجات الاهتمام ويجب ألا يتم ربطه بأي قضايا أخرى.

وذكر هنية أنه لن نسمح للعدو باستخدام المفاوضات غطاء لجريمته.

أكد هنية على أن العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال ولن يكون الوقت مفتوحا أمامه.

ذكر موقع سي إن إن عربية، بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حسب بيان للديوان الأميري.

وأفاد البيان أن الشيخ تميم بن حمد استقبل هنية، في مكتبه بقصر لوسيل، الاثنين.

وأشار إلى أنه جرى خلال المقابلة "استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود دولة قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة".



وأكد الشيخ تميم "دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"

بعد مباحثات باريس، الجمعة، لمناقشة مسألة الرهائن والهدنة الإنسانية في غزة، من المقرر أن يواصل مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر الاثنين، هذه الجهود في الدوحة، وفقًا لمسؤول دبلوماسي ومصدر آخر مطلع على المحادثات.