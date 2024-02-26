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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد الغرف السياحية يعلن البدء في انعقاد عموميات الغرف تمهيدا لإجراء الانتخابات

رئيس الاتحاد المصري
رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف

 أعلن رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، أنه تم اتخاذ قرار بالبدء فورا في الإجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن انعقاد عموميات الغرف السياحية تمهيداً لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التي نصت عليها اللائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد اليوم، الاثنين، بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد.


أضاف الوصيف أن قرار مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض أسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت أو الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة. 


وتقدم أحمد الوصيف بالشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الوزير أحمد عيسى وللجان تسيير أعمال الغرف وأعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة، متمنيا أن تتم العملية الانتخابية بنجاح وتسفر عن تولي أفضل العناصر التي تمثل القطاع.

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