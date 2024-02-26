الإسماعيلي يتعادل سلبياً مع الجونة في الدوري الممتاز

تعادل فريق الإسماعيلي مع مضيفه الجونة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "خالد بشارة" بالغردقة في إطار منافسات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز لكرة القدم.



منح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع الجونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.



وللقاء الثاني على التوالي يتعادل الإسماعيلي في بطولة الدوري بدون أهداف، بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية مع الزمالك يوم الإثنين الماضي.. ويعد هذا التعادل الرابع للدراويش هذا الموسم، مقابل تحقيق ثلاثة انتصارات فقط، وتلقي ست هزائم.



كما واصل الجونة تعادلاته في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين مع المصري بنتيجة 2-2، وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1.