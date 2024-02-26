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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ.تل حسين سلامي القيادي في حزب الله

القيادي في حزب الله
القيادي في حزب الله حسن حسين سلامي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين أنه قـ.تل القيادي في حزب الله حسن حسين سلامي، في غارة جوية على جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه استهدف سلامي، الذي تعادل رتبته قائد لواء، بينما كان يقود سيارته في قرية المجادل بجنوب لبنان، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلامي كان قائد وحدة إقليمية في حزب الله وأشرف على الهجمات على قوات الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل.

وشملت الهجمات الأخيرة التي شارك فيها سلامي هجمات صاروخية مضادة للدبابات على كريات شمونة وقاعدة اللواء الإقليمي 769 “حيرام”.

وتصاعدت الاشتباكات اليوم الاثنين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي شن غارة جوية على مدينة بعلبك أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة عدد آخر.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه في بيان قال فيه "نقوم بضرب أهداف تابعة لحزب الله في عمق لبنان" ،في الوقت الذب أعلن فيه حزب الله​، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هرمز 450" ‏بصاروخ أرض- جو فوق منطقة الجبل الرفيع بإقليم التفاح​؛ وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"اعتراض صاروخ أرض- جو في مرج ابن عامر شمال إسرائيل، أُطلق من لبنان، وحاول اعتراض طائرة مسيرة إسرائيلية.

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