العيون الكبريتية.. أيقونات السياحة العلاجية بجنوب سيناء

دعا سكان جنوب سيناء لاستغلال العيون الكبريتية الموجودة في وديان ومدن جنوب سيناء من راس سدر حتي طابا، وخاصة قبل انعقاد مؤتمر السياحة الصحية خلال مارس القادم .

وهب الله جنوب سيناء عيون طبيعية سواء مياة كبريتيه أو مياه طبيعية عذبة في عيون موسي ورأس سدر وطور سيناء وأبوزنيمة ونويبع والتي لم تستغل بعد رغم أهمية السياحة العلاجية كسياحة مستدامة يقصدها السياح من شتي بقاع الأرض.

وفي عيون موسى في بداية حدود محافظة جنوب سيناء بعد نفق الشهيد أحمد حمدي مازالت عيون موسي مغلقة امام السياح ومهملة لم تستغل بعد ولم يقصدها السياح مثل مقصد سياحة علاجية بل كمزار اثري وديني.

تقول ناعسة رفيع من القيادات النسائية بعيون موسي، إن منطقة حمام موسى واحة للعيون الكبريتية و الآبار الجوفية ولكنها أصبحت مهملة و مغلقة طوال السنوات الماضية بحجة التطوير مما ادي لانسداد العيون، مشيرة إلى أن اهل منطقة حمام موسى كانت لقمة عيشهم قائمة على هذا المزار .

وتعاني العيون الكبرتيية بمنطقة راس عسل براس سدر من عدم الاستغلال او التطوير أو حتى إشراف أية جهة عليها لتنظيم الزيارات.

وقال محمود كامل من العاملين بمنطقة رأس عسل ان هذه العيون كنز طبيعي ولابد من استغلاله، مشيرا إلى أن هذه العيون تتسرب منها المياه الدافئة طوال العام ويقدم لها السياح المصريين بشكل فردي يستمتعون بالمياه الكبريتية الدافئة.

وأضاف سيد عبد العزيز حارس في منطقة العيون الكبريتية أن المكان رائع وجميل، ولكن لا توجد به خدمات للزوار، مشيرا إلى أن هناك أتوبيسات سياحية تأتي لزيارته من القادمة لراس سدر .

وعلي بعد 60 كيلو متر من العيون الكبريتية يوجد اهم مزار سياحي للسياحة العلاجية، وهو حمام فرعون والذين يعتبر سونا طبيعية وبها كهوف بدرجات حرارة متفاوتة يقصده مرضي الروماتيزم والعظام للعلاج والاستجمام يضم حمام فرعون 15 عين طبيعية تتدفق منها المياه الدافئة من داخل مغارة موجودة بالقرب من الشاطئ تتراوح حرارتها ما بين 55 درجة إلى 75 درجة مئوية.

وتم عمل تحاليل لهذه المياه واثبتت انها تعالج الروماتويد والروماتيزم وتم تخصيص المكان منذ اكثر من ٢٠ سنة لشركة كبيرة لإنشاء منتجع علاجي كبير ولم تقوم بآية اعمال حتي الآن .

وفي طور سيناء يوجد حمام موسى أيقونة السياحة العلاجية الذي يتميز بواحة نخيل وعيون مياه كبريتية نادرة ولا مثيل لها، علاوة علي إنه يطل علي البحر مباشرة في منظر فريد والذي كان من المنتظر ان يكون منتجع استشفائي عالمي.

كما يوجد في نويبع عيون أم حضرة وأم أحمد وهي عيون طبيعية في واحات خضراء وأماكن للاستشفاء، ولكن لم تستغل في السياحة العلاجية حتى الآن .

وفي سانت كاترين توجد مئات الاعشاب الطبية والعطرية لم يجري استغلالها في صناعات الدواء رغم ان مدينة سانت كاترين يوجد بها ١٩ نوعا نادرا، ولا ينبت الا في مدينة سانت كاترين .

وقال احمد الشيخ الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية إن السياحة العلاجية وسيلة جذب لمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلي المحميات الطبيعية.

وأشار إلى أن السياحة العلاجية يمكن أن يدر عائدا كبيرا للمحافظة إذا أحسن استغلالها وتم تسويقها بطريقة جيدة، حيث أن المحافظة بها أهم موقعين للسياحة العلاجية والاستشفاء أشهرها حمام فرعون في المنطقة التابعة لمدينة ابوزنيمة علي بعد 110 كيلو مترات من مدينة طور سيناء ويضم 15 عينا تتدفق منها المياه الساخنة من داخل مغارة .

ودعا أهالي طور سيناء لاستغلال أماكن السياحة العلاجية والعيون الطبيعية وطرحها للاستثمار .

وقال غريب حسان النائب السابق لمجلس النواب إنه لابد نستغل اماكن السياحة العلاجية ويتم التسويق لها فهي سياحة مستدامة ولا تتأثر بالاحداث العالمية مشيرا إلي إن يوجد كنوز متعدده للسياحة العلاجية بجنوب سيناء .

واقترح محمد حسن موسى، أن يتم طرح أماكن السياحة العلاجية لمستثمرين كبار وخاصة حمام موسي الذي كان يقدم إليه السياح من مختلف الجنسيات .

وقال محمد نجاح من مواطني جنوب سيناء إن يطرح لمستثمر كبير يطور هذه الاماكن ويجذب السياحة إليها مع دخول المصريين برسوم بسيطة .

وطالب موسى لطفي من مواطني جنوب سيناء استغلال أشجار النخيل بمنطقة حمام موسى، وأن يتم عمل صناعات الجريد بالإضافة لإنشاء محطة معالجة مياه حمام موسى لري النخيل وزراعة مساحات خضراء بها .

واقترح محمد العراعيشي من مواطني جنوب سيناء أن يتم إنشاء منتجع طبي ومصنع للدواء بسانت كاترين.



السياحة العلاجية

IMG-20240211-WA0007

FB_IMG_1706699780349

FB_IMG_1706706384073