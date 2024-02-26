مرصد الأزهر يبحث مع نائب رئيس البعثة بالقاهرة جهود إندونيسيا لمكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الاثنين، محمد زعيم الخالص ناسوتيون نائب رئيس البعثة الإندونيسية بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ للتعرف على آلية عمل المرصد وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

مرصد الأزهر يستقبل نائب رئيس البعثة الإندونيسية بالقاهرة للتعرف على جهود مكافحة التطرف

قدمت الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر، خلال لقائها مع المسؤول الإندونيسي رؤية المرصد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود المبذولة في هذا الشأن من بحوث ودراسات تناقش مختلف القضايا ذات الصلة مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمعات التي تعاني من الإرهاب.

كما استعرضت "د. رهام سلامة" خلال اللقاء الأنشطة التفاعلية التي ينظمها مرصد الأزهر دوريًّا لشباب الجامعات وطلاب المدارس، فضلًا عن مشاركاته الخارجية بالندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم.

وفي أثناء تفقد محمد زعيم الخالص ناسوتيون والوفد المرافق له لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تعرف الوفد على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أحدث الإصدارات التي سلطت الضوء على عدد من القضايا المتنوعة بخلاف قضية التطرف، مثل أزمة اللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.