رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط لتعرضها لنشاط رياح محملة بالأتربة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرف العمليات المركزية وذلك لتعرض المحافظة لنشاط رياح محملة بالأتربة والرمال اليوم الاثنين ٢٦فبراير وغدا الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ بناء على تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية .

وأشار محافظ أسيوط -فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم - إلى أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

كما وجه المحافظ قيادات المحافظة والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح الترابية والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من تجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.



وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق، معلنًا عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة. www.shakwa.eg.