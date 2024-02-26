صلاح عبد الله: كارهو مصر بيشعللوا نار بعد الإعلان عن "رأس الحكمة"

علق الفنان صلاح عبد الله، على صفقة رأس الحكمة وحجم الاستثمارات الضخم المقدر بـ 35 مليار دولار مبدئيا.

وقال صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"هناك حالة من الارتياح بين أبناء الشعب المصري بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ".

وأضاف صلاح عبد الله:" كارهو مصر بيشعللوا نار بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة التي تحمل الخير لمصر ، والكره الزائد دليل على نجاح الصفقة ".

وتابع صلاح عبد الله:" صفقة رأس الحكمة أتت في توقيت مناسب ومصر مرت بأزمة اقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات بالمنطقة".

وعن السباق الرمضاني هذا العام، قال صلاح عبد الله :" الأعمال الرمضانية زمان كانت تركز بشكل أساس على القضايا التي تهم المجتمع ".

وتابع صلاح عبد الله:" بدأنا نفتقد الأعمال الدينية والتاريخية الدرامية في شهر رمضان وكانت متواجدة زمان ".