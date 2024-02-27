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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة عامل بتهمة قتل آخر بسبب خلافات

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما.

ترجع  تفاصيل الواقعة عندما، استقبل أحد المستشفيات عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل خلافات النيابة العامة عامل

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