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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تيتا وفلا.. عنبة ينشر صورة رفقة هنادي مهنا في كواليس عتبات البهجة

عنبة وهنادي مهنا
عنبة وهنادي مهنا

شارك الفنان مصطفى عنبة، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل “عتبات البهجة”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهر عنبة في الصورة برفقة النجمة هنادي مهنا، وعلق عليها قائلًا: “تيتا وفله فى رمضان إن شاء الله”.

بينما تلعب جومانا مراد شخصية إمرأة تدعى "نعناعة"، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله، بينما تجسد هنادي مهنى دور فتاة شعبية تدعي “فلة”، وتظهر وهي مرتدية الحجاب.

المسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيبزاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم.


قصة مسلسل "عتبات البهجة"

وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة، و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقتهبأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

أبطال مسلسل “عتبات البهجة” 
 مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

يشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم  الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

عنبة عتبات البهجة

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