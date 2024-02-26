مانشستر سيتي يجدد عقد نجمه حتى 2029

جدد نادي مانشستر سيتي، رسميًا اليوم الإثنين، عقد أحد لاعبيه الشباب، لفترة طويلة الأجل.

وأصدر مانشستر سيتي، بيانًا عبر موقعه الرسمي، يكشف من خلاله عن توقيع أوسكار بوب على عقد جديد حتى يونيو 2029.

وتم تصعيد بوب للفريق الأول لمانشستر سيتي هذا الموسم، وأصبح يشارك بشكل دوري مع كتيبة بيب جوارديولا.

وعلق بوب على تجديد عقده مع مانشستر سيتي، قائلاً: "أنا فخور جدًا ويشرفني أن أوقع عقدي الجديد مع السيتي. إنها بيئة رائعة وأفضل مكان ممكن للاعب شاب".

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير من بيب وطاقمه التدريبي وزملائي في الفريق".

وتابع: "معرفة أنني سأبقى هنا في النادي حتى 2029 يعني كل شيء بالنسبة لي".

وأوضح: "الآن أريد فقط التركيز على مواصلة تطويري والعمل بأقصى ما أستطيع كل يوم لمحاولة مساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاح".