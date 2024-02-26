عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يجدد عقد نجمه حتى 2029

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

جدد نادي مانشستر سيتي، رسميًا اليوم الإثنين، عقد أحد لاعبيه الشباب، لفترة طويلة الأجل.

وأصدر مانشستر سيتي، بيانًا عبر موقعه الرسمي، يكشف من خلاله عن توقيع أوسكار بوب على عقد جديد حتى يونيو 2029.

وتم تصعيد بوب للفريق الأول لمانشستر سيتي هذا الموسم، وأصبح يشارك بشكل دوري مع كتيبة بيب جوارديولا.

وعلق بوب على تجديد عقده مع مانشستر سيتي، قائلاً: "أنا فخور جدًا ويشرفني أن أوقع عقدي الجديد مع السيتي. إنها بيئة رائعة وأفضل مكان ممكن للاعب شاب".

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير من بيب وطاقمه التدريبي وزملائي في الفريق".

وتابع: "معرفة أنني سأبقى هنا في النادي حتى 2029 يعني كل شيء بالنسبة لي".

وأوضح: "الآن أريد فقط التركيز على مواصلة تطويري والعمل بأقصى ما أستطيع كل يوم لمحاولة مساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

موضوعات متعلقة

جالطة سراي يفوز على أنطاليا سبور ويتصدر الدوري التركي

اتحاد جدة يعبر الوحدة بفوز صعب بدوري روشن

فيجو يتمنى تمثيل مبابي لهذا النادي

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسوار الغيني

النجم الساحلي يشكو الترجي للكاف

براعم الأهلي يفوز على إسكو بسباعية نظيفة في بطولة منطقة القاهرة

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بلدية المحلة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة المقاولون والمصري

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا بشأن موافقة البرلمان المجري على انضمام السويد للناتو

أرخص آيفون جديد بالأسواق.. سعر Iphone 11 في السعودية

سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مجاهديها في جنوب لبنان

برقم السيارة.. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ