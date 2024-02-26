لميس الحديدي تطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الآثار

لقت الاعلامية لميس الحديدي على أعمال هدم مبنى «الترميم» الأثري الواقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي والجدل المثار حوله موجهة رسالة لاعضاء مجلس النواب قائلة : “ أتمنى من أعضاء مجلس النواب إعادة النظر في قانون الاثار، معلقة ”نحتاج لتعديلات جذرية تدخل كل الاطر والطرازات المعمارية المتميزة في ولاية نفس القانون".

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن "بلدنا بلد جميلة بلاش القبح فهذا بلد جميل أرجوكم بلاش القبح الي بدأنا نشوفه في كل مكان فلحداثة شيء لكن اصالة هذا البلد أمر أخر ".

ماينفعش تتغير وتبقى حاجة تانية

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، أن "أصالة هذا البلد في تراثها ومعمارها وشعرائها وثقافتها في أثارها هي دي مصر وماينفعش تتغير وتبقى حاجة تانية"