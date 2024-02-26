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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الآثار

لميس الحديدي
لميس الحديدي

لقت الاعلامية لميس الحديدي  على أعمال هدم مبنى «الترميم» الأثري الواقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي والجدل المثار حوله  موجهة رسالة لاعضاء مجلس النواب  قائلة : “ أتمنى من أعضاء مجلس النواب إعادة النظر في قانون الاثار، معلقة ”نحتاج لتعديلات  جذرية تدخل كل الاطر والطرازات المعمارية المتميزة  في  ولاية نفس القانون".

 

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن "بلدنا بلد جميلة بلاش القبح  فهذا بلد جميل أرجوكم  بلاش القبح الي بدأنا نشوفه في كل مكان فلحداثة  شيء لكن اصالة هذا البلد أمر أخر ".

 

ماينفعش تتغير وتبقى حاجة تانية

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، أن "أصالة هذا البلد  في تراثها ومعمارها وشعرائها وثقافتها  في أثارها هي دي مصر وماينفعش تتغير وتبقى حاجة تانية"

الإعلامية لميس الحديدي الترميم قلعة صلاح الدين مجلس النواب قانون الاثار الطرازات المعمارية

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