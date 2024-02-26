واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة.. لميس الحديدي تعلق على استقالة الحكومة الفلسطينية

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن القضية الفلسطينية، تمر بمتغيرات متسارعة، خاصة مع تقدم حكومة الدكتور محمد أشتيه بالإستقالة، موجهة الشكر لحكومة اشتيه التي واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة وعاشت شهور الحرب الصعبة منذ السابع من أكتوبر ".

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن حكومة دكتور أشتيه واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة، وعاشت شهور الحرب الصعبة وقدمت كل ما تستطيع في الأوقات الصعبة والمتأزمة".

وتابعت مقدم برنامج “كلمة أخيرة”، أن الانباء تتجه أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة تكنوقراط “ وليس فصائلية، معلقة ”بينما من جهة أخرى تنتقل جولات المفاوضات للدوحة بعد القاهرة وباريس ربما نصل لاتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان".

وأشارت لميس الحديدي إلى أن هناك تصاعد للتوترات بين الإحتلال وحزب الله وأنه لثاني مرة منذ بداية الحرب يتم إستهداف مناطق خارج الجنوب البلناني تحديدا شرقا في مدينة بعلبك ".