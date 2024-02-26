عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة.. لميس الحديدي تعلق على استقالة الحكومة الفلسطينية

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن القضية الفلسطينية، تمر بمتغيرات متسارعة، خاصة مع تقدم حكومة الدكتور محمد أشتيه بالإستقالة، موجهة الشكر لحكومة اشتيه التي واجهت أصعب المواقف  بشجاعة كبيرة  وعاشت شهور الحرب الصعبة منذ السابع من أكتوبر ".

 

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن حكومة دكتور أشتيه واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة، وعاشت شهور الحرب الصعبة وقدمت كل ما تستطيع في الأوقات الصعبة والمتأزمة".

 

وتابعت مقدم برنامج “كلمة أخيرة”، أن الانباء  تتجه أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة تكنوقراط “ وليس فصائلية، معلقة ”بينما من جهة أخرى  تنتقل  جولات المفاوضات للدوحة  بعد القاهرة وباريس ربما نصل لاتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان".

 

وأشارت لميس الحديدي إلى أن هناك تصاعد للتوترات بين الإحتلال وحزب الله وأنه لثاني مرة منذ بداية الحرب يتم إستهداف مناطق خارج الجنوب البلناني  تحديدا شرقا في مدينة بعلبك ".

لميس الحديدي القضية الفلسطينية الدكتور محمد أشتية الحرب المفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

محافظ الإسكندرية الأسبق: نصف مليون شقة مهددة بالسقوط في مصر

واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة.. لميس الحديدي تعلق على استقالة الحكومة الفلسطينية

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ