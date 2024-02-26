أخبار الفن: سبب عدم دفن فادي إبراهيم وأول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن مسلسل الكبير اوي وفادي ابراهيم:

خرج الفنان مصطفى غريب، بطل مسلسل الكبير أوي، عن صمته وشارك منشورا عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، بعد حريق لوكيشن التصوير الرئيسي (الفيلا).

أكدت نعمة بدوي، نقيب الممثلين اللبنانيين، أنه لم يتحدد بعد موعد جنازة وعزاء الفنان فادي إبراهيم، وأنهم في انتظار وصول ابنته «ستيفاني» من فرنسا حيث تعمل هناك، وكذلك ابنه عمر من ألمانيا، موضحة أنه سبب منع دفن جثمان الفنان الراحل فادي إبراهيم.

طرحت قناة MBC مصر البرومو التشويقي الثاني لـ مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

انطلقت مساء اليوم، ثالث فعاليات المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما، بعرض فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز ورفعت القاعة شعار كامل العدد، وأقيمت ندوة بعد الفيلم بحضور محمد عبد الرحمن لمناقشة كواليس الفيلم"، والموسيقار خالد حماد للتحدث عن صناعة موسيقى العمل.