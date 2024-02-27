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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

صدى البلد

انخفضت أسعار الدواجن  بالأسواق وذلك على خلفية انخفاض كل أنواع ومستلزمات الأعلاف اليوم بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا بـ 36.500 الف جنيه وطن الذرة الصفراء المحلي بـ 17.700 ويباع المستورد منها بـ 16.800 .

 

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انخفاض أسعار الدواجن وزيادة معدلات الإنتاج حتى 950 مليون طائر.. بشائر رمضان

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88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

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8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

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اخبار مصر|القوات المسلحة تفرج عن وثائق حرب أكتوبر.. مفاجأة في أسعار الدواجن

ويتوقع خبراء صناعة الدواجن مزيدا من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 10 جنيهات لتسجل سعر 87 بعد أن كان سعرها 97 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها . 
 

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  5جنيها لتسجل 110 جنيهات بعد أن كانت 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 103 جنيهات،  وتصل للمستهلك بسعر  110 جنيهات 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلى 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيهات للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيه للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  150 ل 155 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 150 ل 155 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.

 

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الحالية هناك تراجع في أسعار الدواجن، ولكن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة 25 لـ 30%.

 

توازن في أسعار الدواجن 
 

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة سيكون هناك توازن في أسعار الدواجن، وأن الدواجن مرشحة للنزول، ولكن قبل رمضان سيرتفع بسبب الطلب.
 

وأشار إلى أن أسعار البيض تنخفض ولكن بنسبة قليلة، فطبق البيض انخفض من 154 جنيها لـ 148 جنيها، ولكن بشكل عام ستنخفض الأسعار بعد وفرة النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن الحكومة ووزارة الزراعة تولي اهتماما بتوفير الأعلاف، والأدوية لوفرة الدواجن، ويكون هناك انخفاض في الأسعار. 
 

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