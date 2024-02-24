سعر الدواجن اليوم.. استقرار في الأسواق ومفاجأة بأسعار البيض

استقرت أسعار الدواجن والبيض، اليوم السبت 24 فبراير 2024، في البورصة والأسواق، بعد آخر انخفاض سجلته أسعار الدواجن، لتتراجع أسعار الفراخ البيضاء الأمهات بنحو 2 جنيه إلى 3 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

سجل سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم ما بين 90 و91 جنيهًا، فيما تصل إلى سعر يتراوح ما بين 109 و112 جنيها في الأسواق، باختلاف المنطقة السكنية.

كما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم

استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتسجل نحو 109 و110 جنيهات.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، سجلت 78 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

سعر البانيه

وصل أسعار البانيه في محال الدواجن بالأسواق المحلية إلى 220 و230 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت



وصل سعر البيض الأبيض إلى 149 جنيها للكرتونة، ويصل السعر للمستهلك 165 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 155 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 170 جنيهًا، والبيض البلدي حوالى 145 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ 175 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيها إلى 28.25 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.