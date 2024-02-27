حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل.. البنتاجون ترفض التعليق على حادث وفاة الجندي الأمريكي

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، التعليق على حادث وفاة الجندي الأمريكي الذي أقدم على حرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية.

وأكدت أن أي معلومات بشأن الجندي والحادث من اختصاص شرطة واشنطن وأن وزير الدفاع يتابع الحادث منذ لحظة وقوعه.

وأعلنت القوات الجوية أن الجندي الذي أحرق نفسه ينتمي إليها وأنها ستعلن عن معلومات بشأنه بعد إخطار ذويه بـ 24 ساعة.

وكانت قد أعلنت الدفاع الأمريكية، وفاة جندي في سلاح الجو الأمريكي، بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع؛ احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة بعد أن تحدث في مقطع فيديو فور وصوله ظهر الأحد، قائلا "اسمي آرون بوشنل، وأنا عضو نشط في القوات الجوية الأمريكية ولن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية".

وتابع: "أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي متطرف، ولكن مقارنة بما شهده الناس في فلسطين على أيدي الإسرائيليين، فهو ليس متطرفًا على الإطلاق"، وعلى الفور أضرم النيران في جسده ليلفظ آخر كلماته "فلسطين حرة".