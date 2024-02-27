كيف استفادت أسكتلندا من قطعة قماش متعقنة في خلق منتج تراثي؟

أقدم قماش ترتان في العالم.. تم ترميم أقدم قماش ترتان في العالم وجعله متاحًا للجمهور بعد أن وجدت القطعة التاريخية مغمورة في مستنقع لفترة تزيد على 500 عام.

ووفقا لموقع “ار تي نيوز” يحمل الترتان اسم "Glen Affric" وتم تحليل الأصباغ واختبار الكربون المشع في العام الماضي لتحديد تاريخه بين عامي 1500 و1600، وحدده الباحثون أنه قطعة من ملابس عمل.

تم استخدام قطعة الصوف المتعفنة بحجم 17 × 21 بوصة كقطعة مركزية في معرض "الترتان" الذي أقيم في V&A Dundee واستكشف آثار هذا النسيج المُعدل والمُرمم بواسطة شركة صناعية وموزعة للأقمشة الترتان الاسكتلندية.

استفاد الشركة من هذا الشكل عبر استخدامه وطبع كميات كبيرة منه وبيعها، وصاحبة التصميم في "House of Edgar"، إيما ويلكنسون، قالت: "لم يكن لهذا الترتان أهمية كبيرة فقط بالنسبة لتراث اسكتلندا، ولكن أيضًا لأنه يؤكد أن الترتان كان موجودًا في شكل نعمل به حتى اليوم، وهذا كان ملهمًا تمامًا".

قبل البدء في إعادة تصميم القطعة، تم فكشيفرة النمط المتشابك وإعادة الخيوط والألوان المطلوبة. واستغرقت عملية الاختبار أكثر من ستة أشهر وجاءت بنتائج تؤكد استخدام اللون الأخضر والأحمر والأصفر والبني، والتي تم استخلاصها من مواد عضوية.