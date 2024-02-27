عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرًا عاجلا بعنوان، الرئاسة الفلسطينية ترفض خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من قطاع غزة.

وعلق طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال طه الخطيب إن: "أمريكا شريكة في الحرب على قطاع غزة " و" مصر تسعى جاهدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بكثافة".

وأكد طه الخطيب، أن: "وقف عمل وكالة أونروا في قطاع غزة مأساة كبيرة لأن أونروا توفر الكثير من الاحتياجات المعيشية لأهالي القطاع المحاصر".

وأكمل طه الخطيب: "أمريكا ترغب في تصفية وكالة الأونروا؛ لإنهاء فكرة تواجد لاجئين فلسطينيين من الأساس".