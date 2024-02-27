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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتفع جوي سيبيري وأيام العجوز.. ظواهر جوية تتعرض لها السعودية والأرصاد تحذر

ارشيفي
ارشيفي

 

 تتأثر المملكة العربية السعودية تدريجيًّا خلال الأيام المُقبلة بامتداد ما يُسمى بالمُرتفع الجوي السيبيري. 

وبحسب خرائط الجو؛ فإن ذلك التأثر يأتي بالتزامن مع "أيّام العجوز"، وهي فترة يأتي فيها عادةً موجات برد؛ بحسب اجتهادات العرب الأوائل.

كما توقعت الأرصاد السعودية  أن يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم الثلاثاء بدءًا من شمال المملكة (الحدود الشمالية) ويمتد تأثيرها الأربعاء لمناطق الجوف وحائل والقصيم وحفر الباطن وتتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس.

ويتعمق تأثير الموجة الباردة على أغلب مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة عدا المناطق الغربية، بحيث تنخفض درجات الحرارة عن مُستوياتها المُعتادة بحوالي 5-8 درجات مئوية في مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية، وتسود أجواء باردة في هذه المناطق؛ بل وتتحول فجرًا إلى شديدة البُرودة مع احتمالية تشكل الصقيع في أجزاء عديدة من شمال وشمال وسط المملكة؛ إذ تقترب حينها الصغرى من الصفر المئوي.

وفيما يتعلق بالمناطق الغربية وخاصة الأجزاء الساحلية منها فمن المُتوقع أن تكون بمنأى عن تأثير موجة البرد، بل ويُتوقع أن تتأثر برياح شرقية دافئة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على الشريط الساحلي. 

كما تكون الرياح قوية السرعة أحيانًا وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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