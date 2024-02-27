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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مهم من وزارة التعليم السعودية

ارشيفي
ارشيفي

 يبدأ في الـ 25 من مارس المقبل التسجيل في مرحلة الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن، وكذلك التسجيل في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثالث والأهلية والعالمية بمستوياتها الثلاثة وذلك حتى 2 مايو بمدارس الحكومة. 

جاء ذلك في خطة وزارة التعليم السعودية الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1446هـ.

ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي بالأهلية والعالمية بحسب الخطة الزمنية.

ولفتت الوزارة السعودية إلى أن إجراء المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم يبدأ 5 مايو المقبل ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه، مؤكدة أن التسجيل في نظام نور لمَن يتمكن من التسجيل الإلكتروني سيكون 2 يونيو 2024 ومستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها حتى قبل نهاية العام الدراسي بشهر.

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