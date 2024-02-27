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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

أبوك استشهد.. مقطع
أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

تزداد الآلام التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم بين ألم استشهاد أقرب المقربين وآلام البرد والجوع والمرض منذ التصعيدات الإسرائيلية المستمرة من السابع من أكتوبر الماضي. 

أظهر مقطع فيديو جديد مؤلم لثلاثة أطفال من غزة، كيف كانت رد فعل طفل صادمة عندما أخبره آخر بخبر استشهاد والده، معلقًا: “أبوك استشهد” ليرد عليه الآخر: “ايش دراك، يمكن نائم!” ليجسد هذا الموقف المتكرر كيف تحولت أحاديث الأطفال في غزة إلى المعاناة التي لا تتناسب وأعمارهم. 

 لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو آخر، انهيار طفلة فلسطينية حزنًا على استشهاد والدها، موجهًا حديثها إلى آخر: “بدي بابا”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو الآخر اضغط هنا 

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