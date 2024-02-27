أخبار العالم | السعودية تكذب تقارير إسرائيلية عن لقاء وزيرها بنظيره الإسرائيلي .. بايدن يأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة .. بلينكن: مبعوثنا الجديد إلى السودان يعزز جهودنا لإنهاء القتال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

حذر المصرف المركزي الليبي وجود عملة ورقية مزيفة من فئة 50 دينارا يجري تداولها هذه الأيام في الأسواق. وأكد المصرف الليبي في بيان له أن هذا الأمر أحدث بلبلة كبيره في الشارع الليبي، خاصة في تبادلات الأسواق العامة والمحلات التجارية. وكشف المركزي في بيانه عن وجود 3 إصدارات متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا،

أعلنت قيادة عمليات استخبارات سرايا السلام، في العراق اعتقال أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي في سامراء.

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، التعليق على حادث وفاة الجندي الأمريكي الذي أقدم على حرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية.

قال قائد الأسطول الخامس الأمريكي تشارلز برادفورد كوبر، إن الحوثيون يواصلون أنشطتهم في البحر الاحمر رغم تحرك القوات الأمريكية ضدهم

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بما وصفته بـ خطوات السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، معتبرة أن المرحلة المقبلة

سارعت المملكة العربية السعودية، إلى نفي تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن لقاء وزير سعودي بمسؤول إسرائيلي على هامش مؤتمر في أبو ظبي، وفقا لما نشره موقع العربية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل، وأن تثمر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عن نتاج ملموس، وفقا لما نقلته عنه رويترز

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحلفاء الأوروبيين، أنه يتعين عليهم تقديم دعم سريع لتعزيز أوكرانيا وسط هجمات روسية أكثر صرامة على ساحة المعركة مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعيين مبعوث أمريكي خاص للسودان. وقال بلينكن، وفقا لما نقلته عنه “سي إن إن”، إن المبعوث الخاص، توم بيرييلو، سيتولى تنسيق السياسة الأمريكية بشأن السودان، و'تعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب السوداني.