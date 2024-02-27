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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | السعودية تكذب تقارير إسرائيلية عن لقاء وزيرها بنظيره الإسرائيلي .. بايدن يأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة .. بلينكن: مبعوثنا الجديد إلى السودان يعزز جهودنا لإنهاء القتال

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

عملة مزيفة تغزو بلد عربي وتحذير عاجل من المصرف المركزي

حذر المصرف المركزي الليبي وجود عملة ورقية مزيفة من فئة 50 دينارا يجري تداولها هذه الأيام في الأسواق. وأكد المصرف الليبي في بيان له أن هذا الأمر أحدث بلبلة كبيره في الشارع الليبي، خاصة في تبادلات الأسواق العامة والمحلات التجارية. وكشف المركزي في بيانه عن وجود 3 إصدارات متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا،

العراق.. اعتقال أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي في سامراء

أعلنت قيادة عمليات استخبارات سرايا السلام، في العراق اعتقال أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي في سامراء.

حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل.. البنتاجون ترفض التعليق على حادث وفاة الجندي الأمريكي

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، التعليق على حادث وفاة الجندي الأمريكي الذي أقدم على حرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية.

قائد الأسطول الأمريكي الخامس: تحركنا ضد الحوثيين لم يوقف مواصلة أنشطتهم

قال قائد الأسطول الخامس الأمريكي تشارلز برادفورد كوبر، إن الحوثيون يواصلون أنشطتهم في البحر الاحمر رغم تحرك القوات الأمريكية ضدهم

واشنطن: استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني خطوة من السلطة لإصلاح نفسها

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بما وصفته بـ خطوات السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، معتبرة أن المرحلة المقبلة

السعودية تكذب تقارير إسرائيلية تحدثت عن لقاء وزيرها بنظيره الإسرائيلي

سارعت المملكة العربية السعودية، إلى نفي تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن لقاء وزير سعودي بمسؤول إسرائيلي على هامش مؤتمر في أبو ظبي، وفقا لما نشره موقع العربية

بايدن: آمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة الاثنين المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل، وأن تثمر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عن نتاج ملموس، وفقا لما نقلته عنه رويترز

ماكرون: الانتصار على روسيا أمر ضروري لأمن واستقرار أوروبا

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحلفاء الأوروبيين، أنه يتعين عليهم تقديم دعم سريع لتعزيز أوكرانيا وسط هجمات روسية أكثر صرامة على ساحة المعركة مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث.

بلينكن: مبعوثنا الجديد إلى السودان سيعزز جهودنا لإنهاء القتال في البلاد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعيين مبعوث أمريكي خاص للسودان. وقال بلينكن، وفقا لما نقلته عنه “سي إن إن”، إن المبعوث الخاص، توم بيرييلو، سيتولى تنسيق السياسة الأمريكية بشأن السودان، و'تعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب السوداني. 

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