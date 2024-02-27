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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

‫ هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لإطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة

صدى البلد

قال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم عقد ورشة العمل التخصصية لقطاع مدن شرق 2 ( دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة – الصالحية الجديدة – الإسماعيلية الجديدة – بورسعيد الجديدة – غرب بورسعيد)، بحضور ممثلين عن تلك المدن بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ضمن الاستعداد لإطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2023/2024.

وأشار "الغمراوي" إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها تحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، بعنوان " نبدأ نبتكر من أجل مدن عمرانية جديدة سعيدة ومستدامة "، باعتبارها الوسيلة الأهم، والأكثر فعالية في إثراء روح التنافس والتحفيز بين أجهزة المدن، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح " الغمراوي " أن ورشة العمل عُقدت بمشاركة فعَّالة من جامعتي (الدلتا للعلوم والتكنولوجيا – المنصورة الجديدة)، وبحضور ممثلي كل من المركز القومي للبحوث والإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وممثلي أجهزة المدن المشار إليها لعرض الافكار الابتكارية، حيث أعجب الحضور بالعروض المقدمة مع عمل زيارة ميدانية لمدينة المنصورة الجديدة.

فى سياق متصل، قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنظيم اليوم الرياضي الترفيهى لذوى الهمم بشاطىء ونادى قادرون بلاج بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة بدمياط الجديدة، بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة، وجمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة وممثلى المجتمع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز، أن فعاليات اليوم الرياضي شملت منافسات فى ألعاب القوى، والكاراتية، وكرة القدم الشاطئية، وفقرات ترفيهية، وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى فى المسابقات الرياضية، وسط فرحة وسعادة من الأبطال وأسرهم.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، على توفير أنشطة متخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع مهاراتهم الرياضية، مع الدعم الكامل من أجل تقديم خدمات تليق بهم، وكانت أولى الأهداف لدعم الأبطال هو إنشاء نادى وشاطىء قادرون بلاج متفرد بخدمات متخصصة لذوى الهمم، وأسرهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

الإسماعيلية الجديدة الأفكار الابتكارية التكنولوجيا التكنولوجي الدعم الكامل الشئون المالية

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